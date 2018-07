Obina aumenta lista de desfalques do Palmeiras

SÃO PAULO - O atacante Obina aumentou a lista de desfalques do Palmeiras para o clássico contra o Santos, sábado, na Vila Belmiro, pela última rodada do Brasileirão. Ele está com uma tendinite na coxa esquerda e não poderá jogar.

Além de Obina, o elenco palmeirense tem atualmente outros nove jogadores que estão machucados: Wesley, Marcos Assunção, João Denoni, Henrique, Valdivia, Daniel Carvalho, Tiago Real, Fernandinho e Maurício Ramos.

Para completar, alguns jogadores já começam a ser dispensados pelo clube, diminuindo as opções do técnico Gilson Kleina, como é o caso do atacante Betinho - Leandro Amaro e João Vitor devem seguir o mesmo caminho.

Titular na última rodada, quando o Palmeiras perdeu em casa para o também rebaixado Atlético-GO, o zagueiro Wellington foi expulso e vai cumprir suspensão agora diante do Santos, virando mais um desfalque.

Em compensação, Gilson Kleina poderá contar com o retorno de quatro jogadores que cumpriram suspensão na rodada passada: Barcos, Román, Luan e Márcio Araújo. Resta saber se vai utilizar todos eles no clássico de sábado.

Como o Palmeiras já está rebaixado no Brasileirão, Gilson Kleina quer aproveitar as duas últimas rodadas - foi assim diante do Atlético-GO - para testar alguns jogadores das categorias de base, que podem ser usados no futuro.