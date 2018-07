Obina minimiza gols e enaltece vitória do Atlético-MG

Obina foi o grande destaque do Atlético Mineiro na quarta-feira, ao marcar os dois gols na vitória sobre o Independiente Santa Fé (Colômbia) por 2 a 0, no confronto de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Apesar do importante feito, o atacante minimizou sua participação e enalteceu o bom triunfo da equipe.

Com o resultado, o Atlético Mineiro pode perder por um gol de diferença na Colômbia, que se garante nas quartas. "Espero estar sempre podendo ajudar o Atlético. O mais importante foi a vitória, a dedicação da equipe. A gente sabe como é difícil vencer essas equipes sul-americanas e foi uma vitória importante", avaliou o atacante.

Satisfeito com a vitória, Obina explicou que a boa vantagem dará tranquilidade ao time mineiro no jogo da volta. "Conseguimos uma boa vantagem, um resultado bom que nos dá tranquilidade para o próximo jogo", garantiu.