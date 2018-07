Obina prevê jogo difícil para Atlético-MG contra Goiás

"Pode até complicar um pouco mais. É difícil falar de um time que já está rebaixado, como o Goiás, e a gente tem sempre respeitar as equipes como a gente sempre respeitou. Só assim, vamos conseguir a nossa vitória. Temos que jogar sério e saber que é um jogo muito importante porque a gente vinha sofrendo desde o inicio com a nossa situação na tabela e, agora, uma vitória nos tira definitivamente dessa situação", afirmou.

Obina acredita que o apoio do torcedor do Atlético-MG, que esgotou em poucas horas os ingressos de arquibancada, será fundamental para um triunfo sobre o Goiás em Sete Lagoas. "A gente vai jogar com o apoio do nosso torcedor, que, com certeza, vai comparecer para concretizar tudo aquilo que a gente vem fazendo nos últimos jogos com uma vitória", disse.

No primeiro turno do Brasileirão, Obina marcou dois gols na vitória do Atlético por 3 a 1 sobre o Goiás, no Estádio Serra Dourada. "Se eu tiver a oportunidade, vou querer fazer o gol, mas o Harlei é um grande goleiro, que eu respeito muito, e vou procurar ajudar o Atlético a vencer, seja fazendo gols ou lutando bastante dentro de campo", comentou.