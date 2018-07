Obina vive um dia de herói no Atlético-MG Depois de ter marcado três gols na vitória sobre o Cruzeiro, por 4 a 3, domingo, em Uberlândia, o atacante Obina viveu nesta segunda-feira um dia de herói no Atlético-MG. Procurando pela imprensa e aclamado pelos torcedores, ele lembrou que a vitória no clássico deu confiança ao time atleticano para escapar do rebaixamento no Brasileirão - está em 16º lugar, com 34 pontos.