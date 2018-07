'Objetivo do Atlético-MG é a Sul-Americana', diz Soutto Livre da ameaça de rebaixamento, o Atlético-MG tem a possibilidade de jogar o seu maior rival para a segunda divisão do Brasileiro se vencê-lo neste domingo, em Sete Lagoas (MG), e Atlético-PR ou Ceará vencerem seus jogos no mesmo dia. Mas a equipe alvinegra nega a preocupação com o Cruzeiro. De acordo com Fillipe Soutto, o foco está em garantir uma vaga na Copa Sul-Americana.