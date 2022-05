Oblak brilha, e Atlético carimba faixa de campeão espanhol do Real Madrid

Com grande atuação de Oblak, o Atlético de Madrid carimbou a faixa de campeão do Real Madrid ao derrotar o rival por 1 a 0 na tarde deste domingo, no estádio Metropolitano, pela 35ª rodada do Campeonato Espanhol.

Para o campeão Real Madrid, nada mudou. É o líder isolado, com 81 pontos. O Atlético, por outro lado, se firmou na quarta posição, com 64, abrindo seis do Betis, em quinto.

O Atlético entrou em campo com ‘sangue nos olhos’. A meta era carimbar a faixa de campeão do Real Madrid, tanto que não fez nem o tradicional ‘pasillo’, corredor de honra que é feito na Espanha pelo primeiro adversário após a conquista do título.

Em campo, era evidente a ‘sede’ do Atlético, muito diferente do sonolento Real Madrid. O time mandante dominou o primeiro tempo, mas só foi abrir o placar aos 39 minutos. O árbitro marcou pênalti de um pisão de Vallejo em Matheus Cunha. Carrasco foi para a cobrança e marcou.

O gol animou ainda mais o Atlético, que seguiu pressionando, diferente do Real Madrid, que criou boas oportunidades apenas no fim. Na melhor delas, Rodrigo foi travado, e a bola sobrou para Jovic. O atacante chutou, mas Oblak saiu bem para fazer a defesa.

O segundo tempo começou mais devagar. O Atlético voltou a crescer do meio para frente. Griezmann fez grande jogada e deixou com Matheus Cunha. O atacante ficou na linda defesa de Lunin, que evitou que o rival ampliasse o marcador.

O jogo ganhou emoção no fim e ficou totalmente aberto. O Atlético se atirou ao ataque e chegou a colocar uma bola na trave com Carrasco, mas deu o contragolpe para o Real Madrid. Foi aí que apareceu a estrela de Oblak, com mais duas grandes defesas para evitar o empate e assegurar mais três pontos para o time de Diego Simeone.

OUTROS RESULTADOS

Ainda neste domingo, o Sevilla ficou no empate por 1 a 1 com o Villarreal, fora de casa, e viu o Atlético de Madrid se aproximar, já que ficou em terceiro, com 65 pontos. O Villarreal tem 53.

Os outros dois jogos também terminaram empatados. Espanyol (13º) e Osasuna (9º) terminaram em 1 a 1. Já Getafe (15º) e Rayo Vallecano (12º), 0 a 0.