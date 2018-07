Obra da Arena da Baixada passa de 75% de conclusão

CURITIBA - Aproveitando a visita do secretário-geral da Fifa, Jérôme Valcke, ao Brasil, o Atlético Paranaense divulgou nesta segunda-feira novo relatório com dados sobre o andamento das obras da Arena da Baixada, estádio curitibano para a Copa do Mundo de 2014. Segundo comunicado, no dia 31 de julho o total das obras chegou a 75,11% de conclusão.

A CAP S/A, empresa responsável pela obra, divide os trabalhos em duas frentes. A chamada "reforma e ampliação" da Arena da Baixada chegou a 95,50% de conclusão, sendo que essa parte é responsável por 45% do total da obra. Já a "obra nova" está 58,10% concluída. A conjugação desses dados faz a conta passa pela primeira vez de 75% do total.

Em nota, a CAP S/A conta que em julho foi concluída a arquibancada do Setor Brasílio Itiberê. Além disso, a primeira viga principal da estrutura metálica da cobertura foi finalizada. A outra viga principal já está sendo instalada e as vigas secundárias estão sendo montadas no estádio.

A área do gramado da arena também recebeu terraplenagem, mas o plantio do gramado ainda será feito no futuro. O espaço será reconstituído com elementos como drenagem e irrigação. Neste momento, a área recebe os andaimes e guindastes para montagem da cobertura do estádio.