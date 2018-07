Obras da reforma entram na reta final, e Beira-Rio começa a receber cadeiras

PORTO ALEGRE - O Estádio do Beira-Rio começou a receber os assentos que comportarão mais de 51 mil pessoas na Copa do Mundo do ano que vem. Neste fim de semana, de acordo com o Internacional, dono do estádio, 500 cadeiras foram instaladas no anel inferior, formando a palavra "Inter".

A previsão do clube é que a instalação dos assentos dure mais um mês e meio. Isso porque o Beira-Rio terá 51.300 lugares e as cadeiras serão colocadas numa média de 1.100 por dia. O Internacional tem até o fim do ano para entregar o estádio pronto à Fifa, que fará as adequações e os testes necessários para a Copa.

Ainda de acordo com o Inter, as cadeiras são fabricadas em polipropileno de alto impacto e reforçadas com fibra de vidro. Todos os assentos serão vermelhos e terão rebatimento automático, com mola integrada para garantir perfeito alinhamento. Esta semana, as obras do estádio atingiram 82,5% de conclusão. Apesar da distância até a inauguração, o Inter já demarcou todo o gramado, deixando-o pronto para receber futebol.