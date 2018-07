Obras de estádios para 2014 terão isenção de impostos

Este acordo prevê a isenção de ICMS "nas operações com mercadorias e bens destinados à construção, ampliação, reforma ou modernização de estádios para a Copa de 2014". No entanto, o benefício só poderia ser concedido pelo governo estadual se as operações também tivessem isenção de Imposto de Importação, Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), PIS e Cofins.

A Copa de 2014 terá 12 cidades-sede. A preparação dos estádios será feita pela iniciativa privada - no caso dos locais privados -, estados e municípios - quando os estádios forem estaduais ou municipais. Para isso, o BNDES colocou à disposição uma linha de financiamento de R$ 500 milhões para cada estádio.

O governo está preocupado porque o cronograma das obras está atrasado. Na semana passada, o ministro do Planejamento, Paulo Bernardo, ameaçou reduzir o número de cidades que irão sediar os jogos. Ele disse que a União não assumirá a responsabilidade dos estados e municípios e da iniciativa privada. Segundo ele, serão cortados os estádios e as cidades que não conseguirem, dentro do prazo, realizarem os investimentos necessários para a realização dos jogos.

No termo de compromisso assinado com os estados, a União ficou responsável pelas obras em aeroportos, pelos investimentos em segurança pública e por melhorar a mobilidade das pessoas para terem acesso às cidades que irão sediar as partidas.