Obras do estádio de Brasília continuam aceleradas e estão 81% concluídas

BRASÍLIA - As obras de construção do Estádio Nacional de Brasília continua, em ritmo acelerado e atingiram a marca de 81% de sua execução finalizada, de acordo com o governo do Distrito Federal. Uma das obras mais adiantadas dos palcos da Copa do Mundo de 2014, atrás apenas do Mineirão, em Belo Horizonte, e do Castelão, em Fortaleza, o estádio da capital federal inicia agora uma nova etapa.

O próximo passo é a montagem da cobertura do estádio. Parte das peças que serão utilizadas, como os 48 macacos hidráulicos, que irão içar os cabos que sustentarão a cobertura, estão sendo calibradas e inspecionadas por técnicos da Inglaterra, do consórcio vencedor da licitação e da Novacap. Até o fim desta semana, todas as peças serão testadas para, então, serem transportadas para a capital federal.

De acordo com os responsáveis pela obra, o içamento dos cabos será feito de forma automatizada para garantir a geometria circular da cobertura, além da sincronia e da precisão necessárias. Em seguida, serão montadas e instaladas as treliças, que formarão a base para a colocação da membrana da cobertura.

O Estádio Nacional de Brasília vai sediar sete partidas da Copa do Mundo de 2014 e a partida de abertura da Copa das Confederações, no próximo ano. As cidades que vão receber o torneio de preparação para o Mundial serão conhecidas na próxima semana, no dia 8 de novembro.

O plano inicial é de fazer a Copa das Confederações, em junho de 2013, em seis cidades. Mas Recife pode ser excluída em razão do atraso nas obras da Arena Pernambuco. Já Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Rio e Salvador parecem não correr riscos de exclusão.