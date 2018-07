Obras do Mineirão para a Copa do Mundo de 2014 estão 84% concluídas

BELO HORIZONTE - Um dia antes de receber a visita do secretário-geral da Fifa, Jérôme Valcke, o governo de Minas Gerais divulgou nesta segunda-feira um novo balanço das obras do Mineirão, que atingiram, neste mês, 84% de conclusão. A expectativa é que a modernização do principal palco do futebol mineiro chegue ao fim em 21 de dezembro de 2012.

Recentemente foi concluída a instalação da membrana da cobertura e dos pré-moldados da passarela até o Mineirinho e houve avanço do sistema de drenagem do gramado, acabamento de bares e banheiros, estruturas das catracas e bancos de reserva. Também já foram colocadas mais de 50% das cadeiras nas arquibancadas.

"Minas Gerais está cumprindo com todos os compromissos assumidos e não tem poupado esforços para transformar os eventos programados em marco para o futebol mundial. O Mineirão está se tornando uma das arenas multiuso mais modernas do mundo, com capacidade para receber qualquer tipo de evento, com reflexos para o turismo em todo o Estado", comentou o governador Antonio Anastasia.

Nesta terça, Anastasia, o vice-governador de Minas Gerais, Alberto Pinto Coelho, e o prefeito de Belo Horizonte, Márcio Lacerda, vão acompanhar a visita de Valcke a Belo Horizonte. A capital mineira será o primeiro destino do dirigente, dos representantes da Fifa, do governo federal e do COL, que visitarão projetos de infraestrutura e mobilidade urbana na capital mineira, além do Mineirão.

No fim da tarde de terça-feira, a delegação, que também conta com o ministro do Esporte, Aldo Rebelo, e o ex-jogador Bebeto, integrante do Conselho Administrativo do COL. seguirá para Porto Alegre. A comitiva visitará no dia seguinte projetos de mobilidade urbana e o Estádio do Beira-Rio. Beto Grill, vice-governador do Rio Grande do Sul, e José Fortunati, prefeito de Porto Alegre, apresentarão os planos da cidade para 2014. A visita de Valcke ao Brasil se encerra no dia seguinte com o importante encontro do COL no Rio.