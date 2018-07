Obras na Arena Corinthians devem ser liberadas nesta sexta-feira

SÃO PAULO - Técnicos do Ministério do Trabalho fazem na manhã desta sexta-feira vistoria na montagem do setor norte das arquibancadas provisórias da Arena Corinthians. O objetivo é fiscalizar se as exigências de segurança feitas pelo órgão depois da morte do operário Fabio Hamilton da Cruz, ocorrida no dia 29 de março, foram atendidas. Se as alterações forem aprovadas, a área será liberada.

As obras foram interrompidas no dia 31 de março, quando uma inspeção de peritos do ministério concluiu que não havia condições satisfatórias de segurança para os trabalhadores. Então, foram feitas seis exigências à Fast Engenharia, empresa responsável pela instalação das arquibancadas temporárias, para que a autorização da retomada das obras fosse concedida. Na última segunda-feira, foi liberada a montagem das arquibancadas provisórias do setor sul e parcialmente no setor norte. Para esta sexta-feira é esperada a liberação total da área.

Entre as exigências feitas pelo Ministério do Trabalho estão a colocação de mais cabos de segurança e a instalação de grades no contorno da obra e redes de proteção. A Fast também fez a recapacitação dos funcionários e colocou um técnico de segurança em cada andar da obra.

A previsão é que a obra seja concluída na próxima terça-feira, dia 15. A interrupção dos trabalhos nas arquibancadas temporárias por mais de uma semana devido à morte de Fabio Hamilton da Cruz, no entanto, pode atrasar a entrega.