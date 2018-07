Obras no Estádio Beira-Rio alcançam 74% de conclusão

PORTO ALEGRE - Uma das sedes da Copa do Mundo de 2014, o Estádio Beira-Rio alcançou nesta semana 74% de conclusão em suas obras de modernização. Rumo à fase final da reforma, a arena do Internacional está começando a receber a estrutura da cobertura e instalará nos próximos dias os novos transformadores de energia.

Os equipamentos têm potência total de 7,8 MVA, o que é capaz de fornecer energia para uma cidade de até 40 mi habitantes. Os transformadores vão abastecer o edifício garagem, a iluminação do campo e das áreas internas, os elevadores, a climatização e os placares eletrônicos.

Um dos três estádios privados a receber jogos da Copa, o Beira-Rio passa por reforma estimada em R$ 330 milhões, sendo R$ 235 milhões com origem em financiamento federal. Assim como os demais estádios que ainda não estão prontos, a arena gaúcha, com capacidade para 51.300 lugares, deverá ser entregue até dezembro.

CURITIBA

Outro estádio privado do Mundial, a Arena da Baixada também alcançou conclusão na faixa de 70% nesta semana. As obras do estádio do Atlético Paranaense estão recebendo no momento as torres que vão sustentar a cobertura. Na área do gramado, os operários trabalham na fundação para a futura instalação do campo. No total, o estádio apresenta 71,43% de conclusão.