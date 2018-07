Observações de Adilson motivam o Santos, diz Arouca

Adilson Batista já foi apresentado oficialmente como novo treinador do Santos, mas só vai assumir o comando do time depois do Brasileirão. Nesse período, ele aproveita para acompanhar o trabalho do interino Marcelo Martelotte e para fazer uma avaliação detalhada dos jogadores.

Assim, os jogadores precisam "mostrar serviço" para agradar ao novo treinador. "Teremos um novo treinador e temos que mostrar para ele que o grupo é forte. Temos que provar que não foi uma coincidência a conquista de dois títulos neste ano (Campeonato Paulista e da Copa do Brasil). Precisamos mostrar serviço e entrar sério em todos os jogos", explicou Arouca.

"Já mostramos que temos um grupo competitivo, mas é lógico que, com a chegada do Adilson, as coisas vão melhorar, vão chegar reforços e esperamos por mais um ano maravilhoso", disse o volante, já vislumbrando a disputa da Libertadores, grande objetivo santista em 2011.