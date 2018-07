Observado pelo presidente, Grêmio treina sem Pedro Rocha

A ausência ficou por conta do atacante Pedro Rocha, que ficou apenas no vestiário. Com dores musculares, ele será reavaliado na quinta-feira para saber se pode voltar a treinar antes da partida. Tiago, Galhardo, Rhodolfo, Pedro Geromel, Marcelo Oliveira, Walace, Maicon, Douglas, Yuri Mamute e Luan trabalharam juntos. Giuliano está machucado.

A atividade contou com a presença do presidente Romildo Bolzan Júnior acompanhou o treino dentro do gramado, acompanhado do vice de futebol e de diretores. O clube estaria tentando a contratação do atacante chileno Carlos Muñoz, do Al Ahli, equipe dos Emirados Árabes Unidos.