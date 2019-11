Observado por agente, Lucas Veríssimo revela que pode deixar Santos no fim do ano

Um dos principais jogadores do Santos nesta temporada, o zagueiro Lucas Veríssimo pode estar de saída da Vila Belmiro. Com contrato até o fim de junho de 2022, o jogador revelou, em entrevista coletiva nesta sexta-feira, que já teve conversas com a diretoria do clube e revelou que existe a possibilidade de ele deixar o time alvinegro na próxima janela de transferências, em dezembro.

"Tivemos uma conversa com o presidente, que ele falou sobre renovar o contrato. Estamos analisando. Clube precisa de fundos, ele fala, e caso não venha de investidor, tem que entrar de alguma maneira. E uma maneira é vender. Ele me vê como bom valor e isso pode ocorrer. Estou à disposição, quero ajudar dentro e fora de campo", disse o jogador, de 24 anos, que já teve proposta em janelas de transição passadas de 10 milhões de euros (cerca de R$ 40 milhões), mas recusadas pelo Santos.

Na quinta-feira, durante a partida na qual o time santista venceu o Bahia por 1 a 0, na Vila Belmiro, Lucas Veríssimo teve seu desempenho observado de perto pelo empresário italiano Federico Pastorello.

"Eu o conheci pessoalmente, super gente boa. Esteve presente nesse jogo, renomado. Fez parceria com meu empresário e estou aguardando. Faço o meu dentro de campo e sei que as coisas vão acontecer naturalmente", afirmou o defensor santista.

Titular absoluto do técnico Jorge Sampaoli, Lucas Veríssimo aproveitou para fazer uma análise de sua atuação em 2019, uma temporada considerada "incrível" por causa do convívio com o treinador argentino. "Estou muito satisfeito, vim de uma lesão séria. A princípio era simples, acabou sendo séria. Me recuperei, sabia que não seria fácil. Jogadores de alto nível e eu tinha que batalhar pelo meu espaço. Tive essa oportunidade, melhorei, evolui e acho que ainda posso evoluir mais."

O Santos é o terceiro colocado do Campeonato Brasileiro, com 55 pontos, seis à frente do São Paulo, que ocupa o quarto lugar. Porém, a equipe alvinegra está cinco pontos atrás do Palmeiras, o vice-líder. O líder Flamengo tem 68.

Domingo, às 19 horas, na Vila Belmiro, pela 30.ª rodada da competição, o Santos recebe o Botafogo, que com 33 pontos é o 14.º colocado e luta para se distanciar da zona do rebaixamento, hoje encabeçada pelo Fluminense, 17º, com 30 pontos.