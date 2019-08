Observado por Cuca, Júnior Tavares volta ao São Paulo após três jogos na Itália

Após quase dez dias de atividades separadas do elenco do São Paulo, o lateral-esquerdo Júnior Tavares foi observado por Cuca na última quarta-feira. Ele foi titular da equipe reserva no jogo-treino contra o Nacional-SP, no CT da Barra Funda. Inicialmente, Júnior Tavares não estava nos planos da comissão técnica para o restante da temporada e procurava outro clube, mas não avançou em negociações.

O lateral retornou ao São Paulo em julho após defender a Sampdoria, da Itália. Ele ficou uma temporada emprestada ao clube italiano, desde o meio de 2018, e atuou em apenas três partidas, sendo titular em duas. A última vez que esteve em campo foi no dia 19 de maio, no empate sem gols com o Chievo, pela penúltima rodada do Campeonato Italiano.

Júnior Tavares chegou a ser avaliado pelo Fluminense, mas as negociações não avançaram. Aos 22 anos, ele tem contrato com o São Paulo até o meio de 2021.

A lateral esquerda do São Paulo atualmente tem Reinaldo, titular, e Léo, reserva imediato. Com isso, Júnior Tavares é a terceira opção e tem poucas chances de ser aproveitado neste segundo semestre de 2019.

Júnior Tavares chegou ao São Paulo em 2016, emprestado pelo Grêmio para atuar no sub-20. Ele foi comprado ao final daquela temporada e passou a integrar o elenco principal tricolor no início de 2017. Atuou em 45 partidas em 2017, mas perdeu espaço em 2018 e disputou cinco jogos.