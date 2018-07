Observado por Marcelo Oliveira, Coritiba desafia o Flamengo pelo Brasileirão

O Coritiba faz neste sábado contra o Flamengo, às 19 horas, no estádio Luso-Brasileiro, no Rio, pela 16.ª rodada do Campeonato Brasileiro, a sua primeira partida desde a saída de Pachequinho. Demitido após a goleada sofrida para a Ponte Preta por 4 a 0, na última quarta-feira, o treinador será substituído por Marcelo Oliveira. E, conforme antecipou Rogério Portugal Bacellar, presidente do clube, o novo técnico estará presente nas tribunas para observar melhor os seus jogadores.

Como Marcelo Oliveira ainda não comandou nenhum treino, a equipe será dirigida interinamente neste sábado pelo preparador físico Robson Gomes. Analista de desempenho, Tiago Valle o auxiliará na dura missão contra o Flamengo, quarto colocado no Brasileirão.

"Fiquei orgulhoso pela oportunidade neste momento", destacou o interino. "O Coritiba tem profissionais de alto nível em todas as áreas e, em função desta necessidade imediata, a diretoria depositou em mim esta confiança. Eu, que estou com este grupo desde dezembro de 2015, vou procurar retribuir e acredito que possamos influenciar em algum detalhe técnico para esta partida".

Além do "apoio" de Marcelo Oliveira das arquibancadas, Robson Gomes terá os importantes reforços do lateral Léo e do volante Alan Santos, recuperados de lesão. O atacante Alecsandro também está de volta após cumprir suspensão. O Coritiba está na 13.ª posição, com 19 pontos, e precisa de um bom resultado para se distanciar da zona de rebaixamento.