Observado por Marcelo Teixeira, Santos treina sem Thiago Ribeiro

O treinador não contou com Thiago Ribeiro, que se apresentou com um problema estomacal e deve ficar fora da estreia, domingo, na Vila Belmiro, contra o Ituano. Na segunda parte do coletivo, o treinador trocou Ricardo Oliveira por Elano, passando para o 4-4-2. Por enquanto, o ídolo santista fica no banco de reservas.

Assim, a equipe foi montada com: Vladimir; Victor Ferraz, Gustavo Henrique, David Braz e Chiquinho; Alison, Renato e Lucas Lima: Geuvânio, Ricardo Oliveira e Robinho. O craque do título brasileiro de 2002 deverá ficar com a faixa, mas o posto de capitão será compartilhado entre três jogadores: ele, Renato e David Braz.

Neste primeiro momento, o Santos vai inscrever 22 jogadores no Campeonato Paulista - os nomes não foram divulgados. Outras oito vagas serão preenchidas até o dia 10 de fevereiro, prazo máximo dado pela Federação Paulista de Futebol.

Enderson engrossou o coro contra a restrição no número de atletas, que contou com o voto do Santos no Conselho Arbitral do Paulistão. "Eu temo muito que tenhamos rodadas com apenas três, quatro jogadores no banco de reservas. Limitamos aparição de jogadores da base que possam aparecer. Tudo que acabamos limitando é ruim."