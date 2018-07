Observado por presidente, Abel Braga comanda primeiro coletivo do Flu em 2017

O técnico Abel Braga comandou, neste domingo, o primeiro treino coletivo do Fluminense em 2017, no Centro de Treinamento Pedro Antonio Ribeiro da Silva, e foi observado de perto pelos principais dirigentes do clube, o presidente Pedro Abad, o vice de futebol Fernando Veiga e os gerentes Alexandre Torres e Marcelo Teixeira.

A atividade de 11 contra 11, simulando situações de jogo, durou cerca de uma hora. De acordo com o site oficial, o treinador fez algumas intervenções para passar instruções aos atletas.

Os meias Alex, Renato e João Victor, além dos atacantes Felipe e Patrick, todos dos juniores, estiveram no CT para completar a atividade. Antes da bola rolar, os preparadores Manoel Santos, Marcelo Chirol e Gabriel Pinho comandaram o aquecimento.

Após o treino no campo, para complementar os trabalhos de pré-temporada, os jogadores foram submetidos a uma atividade regenerativa na piscina e nas banheiras de hidromassagem do CT.

A partir de segunda-feira, o grupo estará completo com a reapresentação do segundo grupo pela manhã, para realização de exames e testes iniciais. Já os atletas que estão treinando desde a última quarta farão as atividades na parte da tarde.