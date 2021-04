Observatório da Discriminação Racial no Futebol vai lançar camisa para 'torcedor antirracista'

O Observatório da Discriminação Racial no Futebol está prestes a lançar sua nova versão de camisa para 2021. Após um ano marcado pela luta contra o racismo nas mais diversas modalidades esportivas, no Brasil e no mundo, o tema do modelo será justamente o antirracismo.

O Observatório tem feito suspense, mas já deu detalhes da "camisa do torcedor antirracista" em suas redes sociais. O modelo é predominantemente branco, com detalhes nas mangas e na gola que remetem ao continente africano, cujo maior símbolo é Nelson Mandela, da África do Sul, que ainda estava vivo quando seu país recebeu a Copa do Mundo de 2010.

A peça é bastante similar à camisa utilizada pela seleção de Gana no Mundial de 2014. A data de lançamento do item ainda não foi revelada, mas desde o fim de março o Observatório posta imagens nas redes sociais de detalhes do modelo que está sendo confeccionado.

A venda das camisetas é uma maneira de angariar recursos para a entidade. É possível adquiri-las através da página oficial do projeto na internet. Desde 2014, o Observatório lança relatórios anuais sobre a discriminação racial no futebol brasileiro. Graças às informações obtidas neste trabalho, foi possível constatar que entre 2014 e 2019, os casos de racismo no futebol aumentaram 235%.