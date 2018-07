Obstáculos russos não devem ser desculpa para Barça em Moscou, diz Fábregas

Os líderes do Campeonato Espanhol enfrentam o Spartak ainda na tentativa de se recuperarem da impressionante derrota por 2 x 1 diante do Celtic na última rodada do torneio e viajam à Rússia com todas suas principais armas para garantir que conseguirão a classificação para as oitavas de final.

"O campo artificial e a o frio não serão um problema ou uma desculpa", disse o meio-campista do Barça Cesc Fábregas em entrevista coletiva nesta segunda-feira.

"Os times da Liga dos Campeões são sempre perigosos, e na Rússia é sempre difícil. Será um jogo complicado, mas não estamos pensando que vamos classificar se conseguirmos um ponto, queremos vencer", garantiu.

"Sempre jogamos da mesma maneira, e teremos de estar preparados para o que quer que eles façam contra nós."

O Barça tem nove pontos em quatro jogos, dois a mais que o Celtic, que está na segunda posição da chave. O Benfica está em terceiro com quatro pontos e o Spartak é o último com três pontos.

"Os times russos estão gastando muito dinheiro atualmente e recrutando bons jogadores ao redor do mundo, e eles fizeram um trabalho bastante bom no desenvolvimento das categorias de base", disse o técnico do Barcelona, Tito Vilanova.

"Eles têm bons jogadores e bons treinadores, e o clima é diferente também. No entanto, até agora as condições climáticas têm sido boas e já jogamos no frio recentemente", disse.

"Se você quer conquistar a Liga dos Campeões, tem de ser capaz de vencer qualquer um."

O técnico do Spartak, o espanhol Unai Emery, é bastante conhecido no Barça pelos trabalhos que fez no Almeria e no Valencia no Campeonato Espanhol nos últimos anos.

Embora ele tenha um histórico ruim enfrentando o Barcelona, com nenhuma vitória em 14 partidas, ele geralmente cria problemas para o time catalão com mudanças táticas inteligentes.

"Conhecemos Emery muito bem e ele sempre nos causa problemas", disse Vilanova. "Os times dele são sempre bastante organizados no ataque e na defesa. Pode haver alguma surpresa."

O Barça deve contar com o retorno dos defensores Carles Puyol e Gerard Piqué, que voltam de lesão, mas o lateral Marc Bartra não viajou com a equipe após sentir uma lesão muscular no treino de domingo.