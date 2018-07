Ocaso Ronaldinho Gaúcho foi exuberante, magnífico, vistoso - no auge da carreira, até dez anos atrás. Tantas as estripulias com a bola, tão estupendos os dribles, os gols e os lançamentos no Barcelona, a ponto de dominar plateias hostis e fazer com que o aplaudissem de pé. Os torcedores do Real Madrid deram testemunho do encantamento em pleno Bernabéu.