Octacampeã italiana, Juventus encerra temporada com derrota para Sampdoria

Em clima de final de festa, sem a presença do astro português Cristiano Ronaldo e de outros titulares, a Juventus, que de forma antecipada conquistou o oitavo título nacional consecutivo, encerrou neste domingo a temporada 2018/2019 com uma derrota para a Sampdoria por 2 a 0, no estádio Luigi di Ferraris, em Gênova, pela 38.ª e última rodada do Campeonato Italiano. A partida marcou a despedida do técnico Massimiliano Allegri, dispensado pelo clube após cinco anos de trabalho em Turim.

O resultado negativo fora de casa faz com a Juventus termine a competição com 90 pontos, 11 a mais que o vice-campeão Napoli. O time de Turim teve uma campanha de 28 vitórias, seis empates e apenas quatro derrotas - sendo duas depois de conquistar o título. Com uma campanha regular, a Sampdoria acaba a temporada com a nona colocação - somou 53 pontos.

Em campo, vários reservas ganharam uma oportunidade na Juventus. Entre eles o meia brasileiro Matheus Pereira, ex-Corinthians, que jogou até os 30 minutos do segundo tempo. Mas não foi capaz de parar a Sampdoria, que mostrou mais entrosamento e conseguiu a vitória nos minutos finais do confronto.

Pouco depois da Juventus ter marcado um gol com a revelação Moise Kean, logo anulado por impedimento, o time da casa abriu o placar com Gregoire Defrel, aos 39 minutos, após assistência de Gabbiadini. E confirmou o triunfo com um belo gol de falta de Gianluca Caprari, já nos acréscimos, aos 46.

Em outro jogo deste domingo, o Torino derrotou a Lazio por 3 a 1, no estádio Olímpico, em Turim. Todos os quatro gols foram marcados no segundo tempo. Iago Falque e Sasa Lukic abriram 2 a 0 nos primeiros minutos, o centroavante Ciro Immobile diminuiu aos 19 e Lorenzo De Silvestri confirmou a vitória dos mandantes aos 35.

Com 63 pontos, o Torino fecha o Campeonato Italiano na sétima colocação, mas sem vaga na próxima edição da Liga Europa. Um destes postos ficou com a Lazio, mesmo na oitava posição, com 59 pontos, por ter sido campeã da Copa da Itália.