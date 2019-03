Ocupado com Libertadores, Palmeiras envia reservas para jogo em Mirassol

O Palmeiras tem uma escala no interior de São Paulo, neste sábado, às 16h30, antes de voltar a se dedicar à disputa da Copa Libertadores. Após voltar da Colômbia e antes de enfrentar um time peruano pelo torneio continental, a equipe enfrenta o Mirassol, fora de casa, pelo Campeonato Paulista, preocupado em dar rodagem a mais jogadores e evitar o desgaste dos titulares.

O time venceu na quarta-feira o Junior Barranquilla, por 2 a 0, e na terça-feira já terá novo compromisso pela Libertadores ao receber o Melgar, do Peru, no Allianz Parque. A agenda internacional agitada fez o clube fretar um voo para viajar à Colômbia e deixou a equipe com somente um dia de treino para se preparar para o compromisso contra o Mirassol.

Por isso, o técnico Luiz Felipe Scolari deve escalar no interior uma formação bem diferente, com até dez alterações. O único jogador a ser utilizado novamente é o atacante Borja, por falta de opção de substituto. Deyverson ainda está suspenso no Campeonato Paulista e o outro centroavante, Arthur Cabral, não está inscrito no Estadual.

O time fechou a preparação para o jogo com treino fechado na Academia de Futebol. Provável titular, o meia Moisés defendeu as atuações da equipe e avaliou que há exagero nas críticas sobre o desempenho. "Sabemos que em alguns pontos podemos melhorar. Em Barranquilla, poderíamos controlar um pouco mais o jogo. Em alguns momentos nos retraímos muito e deixamos o Junior pressionar", avaliou.

Após ter um mês de fevereiro mais tranquilo, com poucos jogos, o Palmeiras terá uma maratona em março, com compromissos no meio e no fim das semanas. O desafio é recuperar a regularidade do ano passado, temporada marcada pelo êxito no rodízio de titulares. Em 2018 a divisão das equipes garantiu o título do Campeonato Brasileiro e campanhas de semifinalista na Copa do Brasil e na Libertadores.

"A gente entende o tamanho do nosso elenco, todos são jogadores de qualidade, tanto os que permaneceram quanto os que chegaram. Temos de ter ciência de que não tem como jogarmos todos de uma vez", disse Moisés. O jogador garante que o rodízio não é mais uma novidade, mas sim uma rotina no clube. "Em alguns momentos, determinados jogadores se destacarão e temos de entender isso. O grupo entendeu isso, principalmente com a ajuda do Felipão, que manteve esse rodízio. Todos têm oportunidade, isso facilita para a gente saber esperar", comentou.

FICHA TÉCNICA

MIRASSOL X PALMEIRAS

MIRASSOL: Matheus Aurélio; Daniel Borges, William Alves, Leandro Amaro e Alex Ruan; Yuri, Léo Baiano e Jean Carlos; Rodolfo, Felipe Augusto e Wilson. Técnico: Moisés Egert.

PALMEIRAS: Fernando Prass; Mayke, Antônio Carlos, Edu Dracena e Diogo Barbosa; Thiago Santos, Moisés e Lucas Lima; Carlos Eduardo, Felipe Pires e Borja. Técnico: Luiz Felipe Scolari.

Árbitro: Vinícius Dias Araújo

Horário: 16h30

Na TV: Pay-per-view

Local: Estádio José Maria de Campos Maia