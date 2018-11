Odair aposta em Zeca para reforçar defesa do Inter contra o Botafogo

Dos 65 pontos conquistados no Campeonato Brasileiro, 43 o Internacional somou dentro do estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. Neste domingo, às 17 horas, o time gaúcho vai tentar levar esta regularidade e força para o Engenhão, onde enfrentará o Botafogo, pela 35ª rodada, no Rio de Janeiro.

Só a conquista dos três pontos no Rio manterá o Inter com remotas chances de título brasileiro, feito que não realiza desde 1979, quando Falcão era o líder da equipe. O time gaúcho soma 65 pontos, contra 70 do líder Palmeiras.

O zagueiro Rodrigo Moledo demonstra otimismo na busca pela primeira posição. "Esperamos que no jogo contra o Botafogo a gente consiga nosso objetivo que é a vitória. Vamos seguir nosso caminho para conquistar os três pontos", afirmou o defensor, neste sábado.

Sem poder contar com o lateral-direito Fabiano, o técnico Odair Hellmann vai escalar Zeca, que não atua há 55 dias. Outro que volta ao time é o meia argentino D'Alessandro, que cumpriu suspensão na vitória sobre o América-MG na última rodada.

A provável escalação do Inter para encarar o Botafogo: Marcelo Lomba; Zeca, Rodrigo Moledo, Víctor Cuesta e Iago; Rodrigo Dourado, Edenílson, Patrick, D'Alessandro e Nico López; Leandro Damião.