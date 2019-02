Odair comanda treino recreativo e mantém dúvidas na escalação do Inter

O técnico Odair Hellmann não revelou a escalação do Internacional que vai a campo diante do Juventude, domingo, no Alfredo Jaconi, pela sexta rodada do Campeonato Gaúcho. No último treino antes do confronto, neste sábado, ele comandou apenas uma atividade recreativa.

Os jogadores colorados disputaram um "rachão", seguido de um trabalho físico. Desta forma, Odair não dividiu o elenco entre titulares e reservas e escondeu a escalação que vai encarar o Juventude.

A principais dúvidas de Odair estão no setor ofensivo. Recuperado de uma fratura no nariz, William Pottker pode voltar ao time na vaga de Neilton, ou até como centroavante. Isso porque Tréllez segue sem convencer no comando de ataque e pode ser substituído também pelo garoto Pedro Lucas.

No setor defensivo, o lateral Zeca se recuperou de problema físico e deve recuperar a titularidade. Assim, o Inter será escalado contra o Juventude com: Marcelo Lomba; Zeca, Rodrigo Moledo, Victor Cuesta e Iago; Rodrigo Dourado, Edenilson, Nico López, D’Alessandro e Neilton (Pottker); Tréllez (Pedro Lucas).