Odair confirma ausência de D'Alessandro no Inter para a volta do Brasileirão

O técnico Odair Hellmann confirmou em entrevista coletiva nesta quarta-feira que o meia D'Alessandro será desfalque do Internacional na retomada do Campeonato Brasileiro. O argentino ainda não se recuperou totalmente da entorse no tornozelo e, por isso, está fora do duelo contra o Atlético-PR nesta quinta-feira, às 21 horas, na Arena da Baixada, em Curitiba.

"O D'Alessandro não viaja. Está em fase final de recuperação. Participou de trabalhos em campo. Ficou fora devido à progressão de dores, trabalhou muito nesse aspecto. Está bem melhor, em fase final de recuperação. Torço para o mais rápido possível estar 100% para termos mais um jogador à disposição", disse o treinador.

Será o nono jogo neste Brasileirão em que D'Alessandro desfalcará o Inter. Antes do recesso para a Copa do Mundo, ele também não pôde atuar em algumas partidas, em razão de um desconforto muscular na coxa e também porque precisou cumprir suspensão.

O Inter não sentiu tanta falta do jogador, já que encontrou alternativas - Lucca é quem tem sido titular - e não perdeu nenhuma partida sem o capitão da equipe em campo. Foram cinco vitórias e três empates neste período. Com os bons resultados, o time gaúcho está em quarto na competição nacional, com 22 pontos, cinco atrás do líder Flamengo.

Rodrigo Moledo, Patrick e Leandro Damião também são ausências na partida em Curitiba. O zagueiro está fora por conta de dores no joelho, o meia cumpre suspensão automática e o centroavante sofre com uma torcicolo. Em compensação, Zeca está livre para defender o time após se livrar de uma lesão muscular na coxa esquerda.

Com os jogadores que tem à disposição, Odair deve escalar o Inter com: Danilo Fernandes; Fabiano, Danilo Silva, Víctor Cuesta e Iago; Rodrigo Dourado, Edenílson Zeca, Nico López e Lucca; William Pottker.

Em razão dos desfalques, a lista de relacionados divulgada pelo clube tem novidades. A principal é a presença do jovem Álvaro, que fica como suplente entre as opções de ataque e no ano passado foi titular do time finalista do Campeonato Brasileiro de Aspirantes.

Confira a lista de relacionados do Inter:

Goleiros : Danilo Fernandes e Marcelo Lomba;

Laterais : Dudu, Fabiano, Iago, Uendel e Zeca;

Zagueiros : Víctor Cuesta, Danilo Silva e Klaus;

Meias : Charles, Edenílson, Gabriel Dias e Rodrigo Dourado Camilo e Juan;