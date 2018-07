Odair confirma escalação do Inter com Zeca improvisado no meio

O Internacional está definido para enfrentar o Atlético Paranaense, quinta-feira, na Arena da Baixada, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nesta terça-feira, o técnico Odair Hellmann comandou mais um treinamento da equipe no CT do Parque Gigante e indicou não ter dúvidas em relação aos substitutos dos lesionados Rodrigo Moledo e Leandro Damião e do suspenso Patrick.

Odair comandou um trabalho tático sob chuva e testou novamente Danilo Silva na zaga, ao lado de Victor Cuesta. Além disso, o lateral Zeca foi mais uma vez improvisado no meio-campo, aberto pela direita, enquanto William Pottker atuou no comando do ataque.

Com isso, o time titular do Inter para o confronto com o Atlético-PR terá: Danilo Fernandes; Fabiano, Danilo Silva, Víctor Cuesta e Iago; Rodrigo Dourado, Edenilson, Zeca e Lucca; William Pottker e Nico López.

As ausências da atividade do Inter foram Damião e Moledo. O centroavante, em recuperação de torcicolo, fez atividades específicas junto ao coordenador do departamento de performance Élio Carravetta. Já o zagueiro, com dores no joelho direito, ficou na academia, realizando musculação.

Ainda que com a escalação já definida, o Inter volta a treinar na manhã desta quarta, às 10h30, em Porto Alegre, antes da sua viagem a Curitiba. O time gaúcho ocupa o quarto lugar no Brasileirão com 22 pontos, a cinco do líder Flamengo.