Odair confirma Inter com reservas para pegar Cruzeiro pelo Gaúcho

O Internacional entrará em campo com os reservas para encarar o Cruzeiro nesta quarta-feira no estádio Vieirão, em Gravataí, pelo Campeonato Gaúcho. O técnico Odair Hellman confirmou a opção por uma escalação alternativa nesta terça, no último treino da equipe antes do confronto.

Odair comandou um trabalho técnico e tático em campo reduzido, em que confirmou a escalação reserva. Depois, os jogadores fizeram um treino recreativo. A ideia é poupar as principais peças do elenco para o clássico contra o Grêmio, domingo, no Beira-Rio, também pelo Gaúcho.

O zagueiro Rodrigo Moledo ficou de fora da atividade, liberado pela comissão técnica para comparecer a uma audiência no Rio, e deu lugar a Ernando, que não está inscrito no Campeonato Gaúcho. No entanto, Moledo está confirmado entre os 11 para esta quarta.

Se não realizar mudanças, Odair levará o Inter a campo na quarta-feira com: Marcelo Lomba; Claudio Winck, Rodrigo Moledo, Thales e Ruan; Gabriel Dias, Fabinho, Nico López, Camilo e Juan Alano; Roger.