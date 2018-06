Odair define Inter com Ruan e Welington Silva para jogo-treino no sábado

O técnico Odair Hellmann definiu nesta sexta-feira, no CT do Parque Gigante, a escalação do Internacional para o jogo-treino diante do Caxias, marcado para o sábado. Com alguns desfalques por lesão, o treinador colorado confirmou a equipe com o lateral Ruan e o atacante Wellington Silva entre os titulares.

+ Cuesta nega preferência entre Moledo e Klaus por parceria na zaga do Inter

+ Confira a tabela da Copa do Brasil

Eliminado do Campeonato Gaúcho nas quartas de final e com o próximo compromisso oficial, diante do Vitória, pela Copa do Brasil, marcado somente para o dia 11 de abril, o Inter agendou este jogo-treino para dar ritmo aos jogadores.

Mas diversos nomes do time considerado titular estão fora do confronto, machucados. O lateral Fabiano, o zagueiro Danilo Silva e os atacantes William Pottker e Leandro Damião, por exemplo, nem treinaram nesta sexta. O lateral Uendel e o meia-atacante Marcinho, recuperados de problemas físicos, trabalharam entre os reservas.

Com isso, o Inter está definido para o jogo-treino deste sábado, que acontecerá às 10h30, no Beira-Rio, com: Marcelo Lomba; Ruan, Rodrigo Moledo, Victor Cuesta e Iago; Rodrigo Dourado, Edenilson, Patrick, D'Alessandro e Wellington Silva; Nico López.