Odair destaca partida de Marcos Paulo, mas exalta atuação coletiva do Fluminense

O Fluminense conseguiu uma importante vitória para entrar no G4 do Campeonato Brasileiro ao vencer o Athletico-PR, por 3 a 1, no Maracanã, no Rio, pela 24.ª rodada. Um dos destaques da virada, o atacante Marcos Paulo, autor de dois gols, foi elogiado pelo técnico Odair Hellmann, que ainda destacou a importância do conjunto para conquistar o resultado.

"Acho que o Marcos Paulo fez outros grandes jogos. É claro que quando você faz dois gols numa partida tão importante, acaba chamando toda essa atenção. Mas ele já tinha feito grandes jogos anteriormente, hoje fez mais um. E que bom foi numa grande vitória do grupo, do time. Como eu sempre acredito no processo coletivo, mais uma vez fez a diferença para que ele e outros jogadores pudessem render como renderam hoje", comentou o treinador.

Odair ainda analisou o duelo deste sábado, onde o visitante saiu na frente, mas o Fluminense teve forças para reagir. "O jogo teve dois momentos distintos. Primeiro o 11 contra 11 e depois o jogo após a expulsão do Thiago Heleno. Mesmo antes do cartão vermelho, o Athletico chegou só no gol. No primeiro tempo, tivemos o lance do pênalti e situações para abrir o placar antes. Nós tínhamos que ter paciência, não lentidão, mas paciência para desequilibrar esse sistema de bloco muito fechado, muito compacto e, por isso também, as opções de jogadores que fiz hoje para que a gente pudesse, através de passes, movimentos curtos, fazer essa superioridade no placar. E foi assim que a equipe fez. Foi uma partida soberana em todos os aspectos", concluiu Odair.

O Fluminense tem uma semana de descanso e volta a jogar no clássico contra o Vasco, no próximo domingo, às 20h30, em São Januário, no Rio.