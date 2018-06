Odair elogia Inter após empate e vê evolução do time às vésperas do Gre-Nal

O empate sem gols do Internacional com o Cruzeiro-RS na noite da última quarta-feira, no estádio Antonio Vieira Ramos, em Gravataí, pela 11.ª rodada do Campeonato Gaúcho, não foi mal avaliado pelo técnico Odair Hellmann.

Ele valorizou o desempenho do time no segundo tempo e considerou o resultado da partida injusto. "No primeiro tempo teve mais transpiração, tiveram duas situações, uma para cada lado. No segundo tempo, sim. Demos uma crescida em termos de criação. Poderíamos ter feito o gol, fizemos por merecer a vitória", avaliou.

Odair optou por mandar a campo um time reserva, mesma formação que atuou em outras em seis partidas no Campeonato Gaúcho e perdeu apenas uma vez - 1 a 0 para o Brasil de Pelotas, na casa do adversário.

No entanto, a campanha de um modo geral do Inter não é boa. O time vem de quatro jogos sem vencer - três empates, além da derrota para o Brasil de Pelotas. Odair, porém, acredita que o Inter está evoluindo. "Quero exaltar os jogadores pelo comprometimento. Parabenizá-los por esse momento, e as evoluções são naturais", disse o comandante colorado.

O Inter soma 18 pontos, mesmo número do Brasil de Pelotas, mas ocupa a liderança por ter saldo de gols superior ao do adversário (11 a 5). Na próxima rodada, o time colorado disputa o Gre-Nal no Beira-Rio, em jogo atrasado da sexta rodada que encerra a fase de grupos do Campeonato Gaúcho.

O treinador aposta na força da torcida para vencer o clássico e classificar a equipe às quartas de finais na primeira colocação. "Jogamos em casa, e esperamos fazer valer o mando de campo e a força da nossa torcida para manter a primeira colocação", afirmou.

"Eu acho que o clássico tem a sua importância, independentemente se vale ou não três pontos. A gente espera que consiga transferir tudo o que fazemos nos treinos no jogo", completou o treinador.