Odair espera regularização de Bruno e recuperação de Zeca no Inter

O Internacional deverá ter novidades para o duelo com o Pelotas, quinta-feira, no Beira-Rio, pela segunda rodada do Campeonato Gaúcho. Reforços para a temporada 2019, o lateral-direito Bruno e os atacantes Tréllez e Rafael Sóbis vem treinando normalmente e poderão ser aproveitados pelo técnico Odair Hellmann.

Porém, a situação dos jogadores é diferente. Bruno e Tréllez ainda precisam ser inscritos pelo Inter no Campeonato Gaúcho, impasse burocrático que já foi superado por Sobis, mas que também não deverá impedir o aproveitamento de ambos.

Deles, porém, o único que poderá receber uma chance como titular é Bruno. Afinal, Zeca voltou a ficar de fora do treinamento do Inter nesta terça-feira, por causa de um desconforto muscular na coxa direita, problema que já o havia tirado da estreia do time no Gaúcho, a vitória por 1 a 0 sobre o São Luiz, em Ijuí.

Assim, à espera da regularização de Bruno e também da evolução física de Zeca, o Inter deve encarar o Pelotas com a seguinte formação: Marcelo Lomba; Bruno (Zeca), Rodrigo Moledo, Víctor Cuesta e Iago; Rodrigo Dourado, Edenílson, Patrick, D'Alessandro e Nico López; William Pottker. Já Bruno e Sobis, caso sejam regularizados, deverão ficar como opção no banco de reservas.

"A gente tem um padrão de jogo, um entrosamento, temos que continuar o que estamos fazendo, nos preparamos bem. É entrar em campo quinta e conquistar nosso objetivo", afirmou o meio-campista Patrick em entrevista coletiva concedida nesta terça-feira.