Odair exalta dificuldade de voltar a vencer após perder título da Copa do Brasil

Após a derrota na final da Copa do Brasil, o técnico Odair Hellmann sofreu duras críticas por parte da torcida colorada. De volta ao Campeonato Brasileiro, o Internacional bateu a Chapecoense por 1 a 0, neste domingo, no Beira-Rio, e o treinador comentou a dificuldade que foi para ele reerguer o seu time após o duro golpe de perder o título para o Athletico-PR. Na última quarta-feira, a equipe paranaense faturou a taça ao bater os colorados por 2 a 1, também em Porto Alegre.

"É muito difícil essa circunstância de ter que jogar logo depois de perder uma final, ficar dias sem dormir. Por todo esse contexto, a vitória de hoje é muito importante", analisou Odair, em entrevista coletiva.

"Mesmo com a falta de tranquilidade do ambiente, a gente precisava ter calma para criar situações e marcar o gol. É questão de jogo, é uma falta de tranquilidade em campo e não do torcedor. Os torcedores apoiaram mais uma vez. Nós temos que agradecer os quase 25 mil torcedores que estiveram aqui", completou o treinador.

Odair também voltou a afirmar que não faltou luta e empenho aos seus comandados. Para o comandante, algumas críticas da torcida não foram justas, já que o time exibiu muita luta na Copa do Brasil e novamente neste domingo.

"Uma parte da torcida fez uma manifestação pedindo garra, mas isso nós tivemos, isso nunca vai faltar. Enquanto eu estiver aqui, entrega dentro de campo não vai faltar", concluiu.