Odair exige Inter contra o CSA com mesma concentração exibida contra 'pedreiras'

O técnico Odair Hellmann afirmou nesta sexta-feira que o Internacional deve manter diante do CSA, neste domingo, às 16 horas, no Beira-Rio, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, o mesmo grau de concentração dos duelos contra Flamengo, Palmeiras, River Plate e Cruzeiro.

Embora o time colorado tenha sido derrotado pelos palmeirenses por 1 a 0 nesta série de confrontos, a equipe gaúcha superou os flamenguistas por 2 a 1 e os cruzeirenses por 3 a 1, assim como empatou com o adversário argentino, atual campeão da Libertadores, por 2 a 2.

"Respeito igual ao CSA como todos os outros adversários que enfrentamos e vamos enfrentar. A teoria fica na entrada da linha lateral do campo. É lá dentro que vamos fazer as coisas ficarem mais a favor ou não. A gente tem mantido padrão bastante alto de performance, de jogo, com resultado. É isso que a gente procura e quer manter. Quanto melhor você joga, mais próximo da vitória ficará", disse o treinador, em entrevista coletiva.

Após uma semana inteira de treinamentos, Odair prega paciência para superar a provável retranca do time alagoano em Porto Alegre. "Marcelo (Cabo, treinador) vem fazendo grande trabalho, tanto que subiram. É um time muito compacto, organizado, que cumpre bem as funções defensivas, o que torna o jogo bem difícil, você tem que ter qualidade para construir. É preciso diversificar as ações da parte ofensiva, triangular para chutar, driblar. Cabe a nós, se a proposta for essa, ter tranquilidade. Se eles baixarem as linhas, temos de trabalhar com paciência e não com lentidão, para rodar a bola, quebrar esse jogo e cuidar contra-ataques."

O Inter soma duas vitórias consecutivas em casa (contra Flamengo e Cruzeiro) no Brasileirão e busca mais três pontos para se aproximar do topo da tabela de classificação. O time é o atual décimo colocado, com seis pontos.

Sem problemas físicos ou suspensos, Odair deve escalar o que tem de melhor para a partida. O time provável deve formar com: Marcelo Lomba; Zeca, Rodrigo Moledo, Víctor Cuesta e Iago; Rodrigo Lindoso, Edenílson, Nonato, Nico López e D'Alessandro; Paolo Guerrero.