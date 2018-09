Odair faz mistério e esperará atitude do Vitória para adotar estratégia do Inter

A partida Internacional x Vitória, domingo, às 16 horas, no Beira-Rio, promete ser um duelo tático. O técnico Odair Hellmann admitiu, em entrevista coletiva, que o time do Internacional vai entrar em campo com duas formas para atuar em Porto Alegre neste confronto válido pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

"Tudo vai depender da postura do Vitória em campo. O Carpegiani (Paulo César, técnico do time baiano) tem como característica alterar a forma de jogar e até mesmo os jogadores a cada partida, de acordo com o adversário", afirmou o treinador da equipe colorada. "O Vitória vai nos causar um jogo complicado. Tenho certeza de que eles vêm atrás de pontos. Se eles marcarem alto (desde o seu setor ofensivo), vamos jogar de uma forma. Se eles marcarem em seu campo, atuaremos de outra forma."

Hellmann não poderá contar com o meio-campista Patrick, suspenso. A tendência é a de que o argentino D'Alessandro fique com a vaga. "O D'Alessandro está pronto para os 90 minutos. O time sofre alterações com a presença dele. Os jogadores têm características diferentes e isso faz mudar também a maneira de o time atuar", disse o comandante, que ao mesmo tempo fez mistério ao não confirmar a entrada do argentino no time e também ao fechar o treinamento do time nesta sexta.

A lateral direita é outro setor que pode sofrer alteração. Fabiano, em boa fase, pode ganhar a titularidade no lugar de Zeca. "Vamos fazer o que está sendo feito desde o começo do ano. Analisaremos e veremos quem está em um melhor momento. Com isso, ganha o time. Se for detectado que é preciso fazer mudanças, iremos fazer normalmente", destacou Odair, que também contará com o retorno do zagueiro Víctor Cuesta, de volta após cumprir suspensão na rodada passada do Brasileirão.

O argentino formará dupla de zaga com Emerson Santos, já que Rodrigo Moledo segue em recuperação de uma lesão muscular na coxa esquerda. Assim, uma provável escalação do Inter para domingo é a seguinte: Marcelo Lomba; Zeca (Fabiano), Emerson Santos, Víctor Cuesta e Iago; Rodrigo Dourado, Edenílson, D'Alessandro (Rossi), Nico López e William Pottker; Leandro Damião.

O Inter soma 50 pontos, mesma pontuação do vice-líder Palmeiras, e ocupa o terceiro lugar do Brasileirão. O São Paulo, com 51, é o líder isolado. O Vitória, com 29 pontos, assim como Bahia e Vasco, está preocupado em fugir dos últimos lugares no Brasileirão. É o atual 14º colocado.