Odair faz mistério e fecha treino do Inter antes da estreia na Copa do Brasil

O técnico Odair Hellmann seguiu o exemplo de seu antecessor, Guto Ferreira, e optou pelo mistério no último treino do Internacional antes de uma partida importante. Nesta terça-feira, o comandante colorado impediu a entrada da imprensa na véspera da estreia na Copa do Brasil, diante do Boavista, em Cascavel (PR).

A atividade foi realizada no Beira-Rio e serviu para Odair definir a formação que vai a campo na quarta. O treinador, no entanto, descartou informar a imprensa sobre o time e explicou que vai divulgá-lo somente momentos antes do confronto.

"Estudamos bem o adversário, me parece que tem alguns jogadores que não jogam, mas a gente fez uma observação no local e está bem atento ao que pode acontecer dentro do que pudemos observar do Boavista", limitou-se a dizer.

Na última segunda, porém, Odair permitiu a entrada da imprensa e indicou a escalação. O treinador comandou um treino de ataque contra defesa, com os atletas considerados titulares. Cláudio Winck ganhou a disputa com Dudu, e Camilo, recuperado, trabalhou normalmente.

Se repetir a equipe indicada na segunda, Odair vai escalar o Inter com: Danilo Fernandes; Cláudio Winck, Klaus, Victor Cuesta e Iago; Rodrigo Dourado, Edenílson, William Pottker, D'Alessandro e Camilo; Leandro Damião.