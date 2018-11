Odair faz mistério e fecha treino do Inter visando duelo com o Ceará

O Internacional deu sequência aos treinos visando o confronto com o Ceará nesta quinta-feira. No Beira-Rio, o técnico Odair Hellmann optou pelo mistério e fechou as portas da atividade à imprensa, tudo para surpreender o adversário na partida de domingo, que acontecerá no Castelão, pela 33.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Odair usou a privacidade para encaminhar a escalação que vai a campo no fim de semana. A tendência é que o treinador tenha todo o elenco à disposição, o que fará com que leve o que considera ser o melhor que o Inter tem a oferecer para derrotar um adversário que vem embalado, na luta contra o rebaixamento.

"Temos estratégias para chegar lá e fazer um bom jogo, a equipe do Ceará vive um bom momento, um futebol de muita velocidade. Sabemos que o resultado que a gente quer é a vitória", explicou o goleiro Marcelo Lomba em entrevista após a atividade.

Na quarta, o zagueiro Rodrigo Moledo foi poupado pelo comissão técnica e não participou do treino, assim como Rodrigo Dourado, liberado para acompanhar o nascimento do seu primeiro filho. O volante, aliás, volta a ficar à disposição após cumprir suspensão contra o Atlético-PR, mesma situação de Edenílson e Jonatan Alvez, que ficará no banco.

Odair deve confirmar a escalação do Inter apenas momentos antes da partida, mas a tendência é que o vice-líder do Brasileirão, cinco pontos atrás do Palmeiras - 66 a 61 -, vá a campo com: Marcelo Lomba; Fabiano, Rodrigo Moledo, Víctor Cuesta e Iago; Rodrigo Dourado, Edenílson, D'Alessandro, Nico López e Patrick; Leandro Damião.