Odair fecha preparação e terá desfalques para escalar o Inter na quinta

O Internacional fechou a preparação para o duelo diante do São José, nesta quinta-feira, no Beira-Rio, pela sétima rodada do Campeonato Gaúcho. No palco da partida, o técnico Odair Hellmann comandou na véspera do confronto com um treino fechado à imprensa.

Apesar do mistério, Odair relacionou 20 jogadores para a partida, e alguns desfalques foram sentidos. O principal deles, o atacante Nico López. O uruguaio já havia ficado de fora diante do Brasil de Pelotas, no último fim de semana, e não se recuperou de um quadro de gastroenterite.

Quem também está fora é o lateral Uendel. Mesmo recuperado de uma lesão no joelho, o jogador seguirá afastado. Assim como o zagueiro Danilo Silva, que está com um problema no púbis e foi vetado.

Havia a expectativa sobre a possível estreia de Wellington Silva. Contratado junto ao Fluminense no início do ano, ele também se recuperou de uma lesão no púbis, mas precisará passar por um processo de recuperação física antes de jogar.

Se não promover nenhuma surpresa, Odair vai escalar o Inter na quinta com: Danilo Fernandes; Dudu, Klaus, Víctor Cuesta e Iago; Rodrigo Dourado, Edenílson, William Pottker, D'Alessandro e Patrick; Leandro Damião.