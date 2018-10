Odair fecha treino de novo e mantém mistério na escalação do Internacional

O técnico Odair Hellmann fechou mais um treinamento do Internacional neste sábado e reforçou o mistério acerca da escalação do time que enfrenta o Santos nesta segunda-feira, às 20 horas, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, no duelo que encerra a 30.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O treinador teve ausências importantes nas últimas atividades. Mas foram só precauções que tiraram Rodrigo Dourado e Leandro Damião de alguns trabalhos. A dupla está em campo para enfrentar o Santos, bem como Rodrigo Moledo, que volta ao time titular após se recuperar de lesão muscular na coxa esquerda. Rossi também fica à disposição, mas deve começar no banco de reservas.

Com a volta de Moledo à retaguarda, Emerson Santos deixa a equipe. Outro que deve perder espaço entre os titulares é o atacante William Pottker. Em má fase, ele viu o companheiro Leandro Damião o substituir no último confronto contra o São Paulo e balançar as redes duas vezes na vitória por 3 a 1.

Com a boa atuação no triunfo diante dos são-paulinos, em que participou dos três gols, o meia D'Alessandro pode ganhar uma sequência como titular. O argentino, um dos líderes do elenco, aceitou o banco de reservas e, quando foi acionado, correspondeu.

Melhor mandante da competição e ainda invicto no estádio Beira-Rio, o Internacional é o vice-líder na tabela de classificação com 56 pontos, três a menos que o Palmeiras. O time gaúcho, assim, busca a vitória para seguir a caça ao rival paulista e se manter firme na briga pelo título.