Odair fecha treino do Inter e mantém dúvida sobre escalação de Zeca

O técnico Odair Hellmann fechou o penúltimo treino do Internacional na preparação para o duelo contra o Atlético Mineiro, em Belo Horizonte, na próxima segunda-feira, às 20 horas, e manteve a dúvida em relação à escalação do lateral Zeca no duelo válido pela 17.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

+ Danilo Fernandes passará por cirurgia no ombro e desfalcará Inter por 4 meses

+ Treino do Inter tem retorno de Moledo e ausências de Cuesta e Zeca​

Zeca é a única indefinição do time gaúcho. Ele sofreu uma pancada no tornozelo direito no primeiro tempo da vitória por 3 a 0 sobre o Botafogo, no último domingo. E como ficou fora das últimas atividades e a tendência é de que não enfrente o time mineiro.

Sem Zeca, Fabiano segue na lateral direita, como aconteceu ante o Botafogo. Outro desfalque é o goleiro Danilo Fernandes, que passou por cirurgia neste sábado após romper o tendão do ombro direito e não deve mais atuar nesta temporada. Marcelo Lomba assume a meta do time gaúcho.

Também há retornos na equipe de Odair. O zagueiro Rodrigo Moledo está recuperado de um problema no joelho direito e treinou normalmente nos últimas dias. Ele volta ao time titular para ocupar a vaga que já foi preenchida por Danilo Silva e, recentemente, por Emerson Santos.

Antes de viajar para Belo Horizonte, o elenco ainda treina pela última vez em solo gaúcho neste domingo, às 9h30. O Inter é o terceiro colocado na tabela, com 29 pontos, a cinco do líder Flamengo.