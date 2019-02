Odair fecha treino do Internacional para partida contra o Caxias

Assim como fez na última quinta-feira, o técnico Odair Hellmann resolveu fazer mistério com relação à escalação do Internacional para a partida deste domingo contra o Caxias, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, pela sétima rodada do Campeonato Gaúcho, e comandou nesta sexta um treinamento fechado para a imprensa no CT Parque Gigante.

Em entrevista coletiva após a atividade, o treinador colorado comentou que utilizou os trabalhos dos dois últimos dias para acertar detalhes, mas não quis divulgar a formação titular. Só que cometeu um ato falho ao falar sobre o substituto do uruguaio Nico López, que cumprirá suspensão pela expulsão contra o Juventude no último domingo, em Caxias do Sul (RS).

"Fizemos dois treinos fechados para ter a liberdade de alguns trabalhos que são importantes. Quando treinamos aqui (no CT) ficamos muito expostos. Precisamos de alguns momentos nossos, para falar situações, cobrar, algo da nossa intimidade. Nem digo em relação a vocês (imprensa), mas a rua. É importante esses trabalhos. Além disso, trabalhamos situações para o jogo. Quanto à substituição do D'Alessandro, esperamos para domingo. Não tem ninguém machucado, estão todos à disposição", afirmou, antes de se corrigir ao ser perguntado novamente se o argentino será titular. "Só se eu errei, mas a substituição do Nico eu não confirmaria a entrada de ninguém, do D'Alessandro. Foi isso".

Em recuperação no Campeonato Gaúcho, o Internacional vem de duas vitórias consecutivas - contra Brasil, de Pelotas (RS), e Juventude. Um resultado positivo neste domingo pode colocar o time na vice-liderança. Odair comentou sobre as dificuldades que terá em campo.

"Sabemos que é um jogo difícil, é uma equipe de muita competitividade. É um time que está bem e estamos nos preparando bem essa semana, uma semana de evolução para levarmos para o jogo e conseguirmos nosso objetivo que é a vitória", afirmou o treinador. Na manhã deste sábado, a equipe encerra a preparação com a última atividade antes da partida.