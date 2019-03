Odair fecha treino e faz mistério entre Patrick e Nonato no Inter

Um dia antes de o Internacional viajar ao Chile para o seu jogo de estreia na Copa Libertadores, o técnico Odair Hellmann decidiu apostar na privacidade e no mistério fechando o treinamento no Beira-Rio. Assim, evitou dar dicas sobre a escalação para o duelo com o Palestino, em Santiago. A principal dúvida está no meio-campo.

Já é certo que Rodrigo Dourado e Edenilson serão dois dos volantes titulares na quarta-feira. Mas a dúvida de Odair está entre Nonato e Patrick. Nos últimos dois jogos do time, contra Caxias e Avenida, a vaga foi ocupada por Nonato. Nesta reta final de preparação para o duelo, Patrick acabou sendo o titular no jogo-treino contra o São José.

Odair também não confirmou quem será o centroavante do Inter contra o Palestino. Nesse caso, porém, Pedro Lucas é o favorito para ocupar a posição, pois foi o que aconteceu nos dois compromissos anteriores pelo Gaúcho e também no recente jogo-treino.

Assim, o Inter deve entrar em campo na quarta-feira com: Marcelo Lomba; Zeca, Rodrigo Moledo, Víctor Cuesta e Iago; Rodrigo Dourado, Edenílson, Patrick (Nonato), Nico López e William Pottker; Pedro Lucas.

O elenco do Inter volta a treinar nesta segunda-feira, às 10h30. No período da tarde, o time viaja a Santiago, onde também vai trabalhar na terça, a partir das 16h30. A estreia do time na Libertadores está marcada para as 19h15 de quarta, no estádio San Carlos de Apoquindo.