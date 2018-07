Odair fecha treino e faz mistério no Inter para estreia no Brasileirão

O técnico Odair Hellmann optou pelo mistério no encerramento da preparação do Internacional para a estreia no Campeonato Brasileiro. Neste sábado, ele comandou um treino fechado à imprensa no Beira-Rio, palco do duelo diante do Bahia, no domingo, às 16 horas.

A principal dúvida de Odair está no ataque. William Pottker se recuperou de lesão e está disponível, mas não deve ter condições de atuar os 90 minutos. A tendência é que seja titular ao lado de Rossi, mas Nico López é a outra opção para o comando do setor, já que Leandro Damião continua afastado por contusão.

No gol, Marcelo Lomba segue titular, já que Danilo Fernandes se recuperou recentemente de problema e ainda readquire a melhor forma física. O atacante Roger foi liberado para acertar sua transferência para o Corinthians e também está fora da estreia.

Se não promover nenhuma surpresa, Odair Hellmann deverá escalar o Inter no domingo com: Marcelo Lomba; Fabiano, Rodrigo Moledo, Victor Cuesta e Iago; Rodrigo Dourado, Edenílson, Patrick e D`Alessandro; Rossi e William Pottker.