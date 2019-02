Odair fecha treino e faz mistério no Inter para pegar o Juventude

Em meio a um início de temporada bastante oscilante do Internacional, o técnico Odair Hellmann fez mistério nesta quinta-feira. Na atividade realizada no Beira-Rio, o comandante colorado impediu a entrada da imprensa e escondeu a equipe que vai encarar o Juventude neste domingo, no Alfredo Jaconi, pela sexta rodada do Campeonato Gaúcho.

Odair optou pela privacidade para encaminhar a escalação do Inter. Depois da vitória de segunda-feira sobre o Brasil de Pelotas, algumas dúvidas ficaram no ar. A principal delas está no comando de ataque, em que Tréllez segue sem convencer. O jovem Pedro Lucas, que entrou bem na última rodada, pode ficar com a vaga.

Outra possibilidade é a escalação como centroavante de William Pottker, que deve voltar após fraturar no nariz. O atacante, porém, também pode atuar aberto. Neste caso, substituiria Neilton. Por fim, Zeca está de volta após se recuperar de problema muscular e deve ser titular pela direita.

Em meio a estas dúvidas, Odair deve levar o Inter a campo no domingo com: Marcelo Lomba; Zeca, Rodrigo Moledo, Víctor Cuesta e Iago; Rodrigo Dourado, Edenílson, Nico López, D'Alessandro e Neilton (William Pottker); Pedro Lucas (Tréllez).

Possível barrado, Neilton comentou a vitória de segunda e previu o início de uma reação para o quinto colocado do Gaúcho, com sete pontos. "Estamos trabalhando forte. Jogamos em casa e vencemos. Agora, temos um jogo difícil no fim de semana. Temos que ir para lá concentrados, fazer uma grande partida para que possamos sair vitoriosos."