Odair fecha treino e faz mistério sobre escalação do Inter para pegar o São Paulo

O Internacional deu sequência à preparação para o confronto com o São Paulo e treinou com portões fechados nesta quinta-feira. No Beira-Rio, palco da partida de domingo pela 29.ª rodada do Campeonato Brasileiro, o técnico Odair Hellmann optou pelo mistério e escondeu a escalação que deve ir a campo.

As principais dúvidas estão no meio de campo e no ataque. O volante Rodrigo Dourado deixou o treino de quarta-feira sentindo dores no pé direito e se tornou dúvida. Se não puder atuar, a tendência é que Charles volte a ter uma chance, já que Gabriel Dias é desfalque por um problema no púbis.

No ataque, a dúvida é Leandro Damião. O jogador ficou de fora da derrota de sexta-feira para o Sport, na Ilha do Retiro, graças a uma lesão muscular, mas voltou a treinar na quarta e deve estar em campo. Caso contrário, Jonatan Álvez ou D'Alessandro são os favoritos a ficar com a vaga.

A tendência é que ambos os jogadores estejam em campo. Por isso, o Inter deve encarar o São Paulo com: Marcelo Lomba; Fabiano, Emerson Santos, Víctor Cuesta e Iago; Rodrigo Dourado, Edenílson, Patrick, Nico López e William Pottker; Leandro Damião.

Substituto do lesionado Rodrigo Moledo, Emerson Santos exaltou a importância da partida e pediu a presença em peso da torcida. "Fundamental a torcida incentivando a gente, apoiando, incomodando o adversário. Sem dúvida nenhuma, vai ser um grande apoio para a gente", declarou em entrevista coletiva.

Mesmo com a derrota da última rodada, o Inter segue na vice-liderança do Campeonato Brasileiro. São 53 pontos, contra 56 do Palmeiras. Adversário de domingo, o São Paulo vem um pouco atrás, na quarta posição, com 52.