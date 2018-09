Odair fecha treino e mantém mistério no ataque do Inter contra o Fla

O técnico Odair Hellmann fez mistério nesta terça-feira e fechou o último treino do Internacional antes de encarar o Flamengo. Com uma dúvida no ataque, ele impediu a entrada da imprensa na atividade da véspera do confronto com os cariocas, no Beira-Rio, pela 23.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Sem novos desfalques, Odair tem apenas uma dúvida para esta quarta. Recuperado de lesão na região lombar que o deixou afastado do futebol por cerca de um mês, o atacante Leandro Damião pode retomar a titularidade. Se isso acontecer, Jonatan Alvez vai para o banco.

Após o longo afastamento, Damião voltou a atuar no segundo tempo do empate de domingo diante do Cruzeiro, em Belo Horizonte. Mas até pela falta de ritmo e pelo pouco tempo de recuperação entre as partidas, a tendência é que, ao menos momentaneamente, Jonatan Alvez se mantenha na equipe.

A única mudança em relação à escalação que entrou em campo no domingo deverá ser o retorno de Rodrigo Moledo. Após cumprir suspensão, ele ocupará a vaga de Emerson Santos. Assim, o Inter deve ter na quarta: Marcelo Lomba; Zeca, Rodrigo Moledo, Víctor Cuesta e Iago; Rodrigo Dourado, Edenilson, Patrick, William Pottker e Nico López; Jonatan Alvez.

O confronto com o Flamengo é fundamental para as pretensões do Inter no Brasileirão. Vice-líder da competição, com 43 pontos, o time gaúcho encara o terceiro colocado, que tem 41. Em caso de derrota, será ultrapassado, mas se vencer, pode até conquistar a liderança, hoje nas mãos do São Paulo, com 46 pontos.