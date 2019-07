Odair fecha treino e mantém mistério sobre Guerrero, mas peruano deve ser titular

O último treinamento do Internacional antes do duelo com o Palmeiras, nesta quarta-feira, às 21h30, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, foi cercado de mistério. O técnico Odair Hellmann está habituado a fechar as atividades em vésperas de confrontos importantes e ganhou mais um componente para adotar a estratégia: a indefinição sobre a escalação de Paolo Guerrero.

O centroavante peruano participou dos trabalhos no CT Parque Gigante, mas não é certo que jogue. Vice-campeão e um dos artilheiros da Copa América, a principal estrela do elenco do Inter só não estará em campo no Allianz Parque se for vetado pelo departamento médico.

A sequência de partidas com a seleção do Peru deu ritmo de jogo a Guerrero, mas, em contrapartida, o desgastou fisicamente. Por estar com a sua seleção, o centroavante participou de apenas um treinamento com o elenco do Inter em um mês e vem de uma série de seis confrontos em 22 dias.

A expectativa é a de que Guerrero comece entre os titulares e, a depender das circunstância do jogo, não atue os 90 minutos. Os desfalques certos são o zagueiro Emerson Santos, que não pode atuar por pertencer ao Palmeiras, e o lateral Zeca, com um problema muscular na coxa esquerda e que dará lugar a Bruno.

Por outro lado, o zagueiro Rodrigo Moledo e o volante e capitão Rodrigo Dourado estão à disposição. A dupla desfalcou a equipe gaúcha nos últimos compromissos antes da pausa das competições oficiais. No meio, Patrick deve ganhar a vaga de D'Alessandro, o que deixa o time colorado mais protegido defensivamente.

O provável Inter para enfrentar o Palmeiras deve ter: Marcelo Lomba; Bruno, Rodrigo Moledo, Víctor Ceusta e Uendel; Rodrigo Dourado, Edenílson, Nonato, Patrick e Nico López; Paolo Guerrero.

Inter e Palmeiras voltarão a se enfrentar na quarta-feira da semana que vem, dia 17, no Beira-Rio, em Porto Alegre, às 21h30, no segundo duelo deste mata-mata.