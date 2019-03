Odair fecha último treino do Inter e esconde escalação reserva para o Gre-Nal

O último treinamento do Internacional antes do 418º Gre-Nal foi todo fechado no Beira-Rio, assim como na última sexta-feira. O técnico Odair Hellmann não indicou, assim, qual será a escalação, mas é certo que o time jogará com reservas, decisão anunciada anteriormente pelo presidente Marcelo Medeiros como medida de protesto pela ampliação da pena do atacante Nico López, de dois para quatro jogos.

A decisão foi tomada na quinta-feira pelo Tribunal de Justiça Desportiva do Rio Grande do Sul (TJD-RS) devido a uma confusão na vitória por 2 a 1 sobre o Juventude, em 10 de fevereiro. O atacante uruguaio já cumpriu duas partidas de gancho e, portanto, terá de ficar mais dois jogos ausente.

A principal alteração pode ser a entrada de Pedro Lucas na vaga de Rafael Sóbis em um time repleto, provavelmente, de jovens - Sarrafiore e Nonato também devem atuar. É possível também que Odair Hellmann mude algumas peças no meio de campo a fim de deixar o time com maior poder de marcação.

Se de fato levar a campo o time reserva, que atuou em diversas rodadas do Estadual, Odair deverá escalar o Inter com: Daniel; Bruno, Emerson Santos, Roberto e Uendel; Rodrigo Lindoso, Sarrafiore, Nonato, D'Alessandro e Neilton; Pedro Lucas.

O meia Nonato, que entrou na última partida pela Copa Libertadores e está na iminência de jogar seu primeiro Gre-Nal, disse estar preparado para o duelo. "A expectativa é muito grande de jogar um clássico. Sabemos da dimensão do Gre-Nal. Sabemos que é uma situação diferente, mas estamos preparados", afirmou o jovem.

O Gre-Nal 418 será o primeiro de 2019. O Inter está invicto há três duelos contra o maior rival, e, no retrospecto histórico, tem 26 vitórias a mais. Pelo Campeonato Gaúcho, são 99 vitórias contra 84 do Grêmio. O time é o segundo colocado no estadual, com 19 pontos, quatro a menos que o arquirrival, que lidera o torneio.